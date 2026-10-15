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Происшествия Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Три компании заплатят 34,3 млрд рублей за разлив мазута в Керченском проливе

Арбитражный суд Краснодарского края обязал компании "Каматрансойл", "Кама шиппинг" и "Волгатранснефть" солидарно выплатить почти 34,3 млрд рублей за ущерб природе из‑за крушения танкеров в декабре 2024 года. Иск подало Минприроды края; дополнительно компании должны перечислить 10 млн рублей госпошлины. Суд отклонил просьбы привлечь к делу страховые организации.

"Волгатранснефть" настаивала на долевой ответственности, утверждая, что мазут с танкера "Волгонефть‑239" не попадал на побережье Анапы. В Генпрокуратуре возразили: оба судна разливали нефтепродукты почти одновременно, поэтому определить источник загрязнения невозможно - значит, отвечать нужно солидарно.

Танкеры "Волгонефть‑212" и "Волгонефть‑239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года, перевозя 9,2 тысячи тонн мазута; примерно половина объема попала в море. Из‑за загрязнения Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района непригодными для купания, турпоток в Анапе упал на 70 %. Президент Владимир Путин назвал ситуацию "экологической бедой". Мазут из затонувших судов уже откачали.

Ранее владелец танкера "Волгонефть-212" - компания "Каматрансойл" - пытался оспорить решение суда о взыскании 49,4 млрд рублей за разлив мазута: судно, зафрахтованное ООО "Кама Шиппинг", вместе с танкером "Волгонефть-239" разбилось в Керченском проливе зимой 2024 года, из‑за чего в прибрежные воды и на пляжи Анапы попало 2,4 тысячи тонн мазута и пострадала черноморская флора и фауна.

Теги: разлив, мазут, Керчь


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