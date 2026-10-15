В Пешаваре обрушилась крыша школы: погибли 29 детей и педагог

В частной школе города Пешавар, на северо‑западе Пакистана, рухнула крыша - погибли 29 учащихся и один преподаватель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV. Большинство погибших школьников были младше 13 лет.

Полиция в эфире ARY News назвала вероятную причину трагедии - грубые нарушения при строительстве здания. В результате ЧП пострадали 45 человек. Правоохранители уже задержали владельца школы.

Спасатели продолжают разбирать завалы, но работать сложно: школа стоит на узкой улице, и тяжелая техника не может подъехать к зданию.