Экс-глава УМВД Екатеринбурга ушел в областной главк работать с мигрантами

Глава УМВД по Екатеринбургу, полковник Виктор Позняк покидает свой пост и переходит в областное ГУ МВД. Там для него подготовили новую для региона должность - замначальника по вопросам в сфере миграции. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

"Что касается этого назначения, оно для свердловского гарнизона полиции в некотором роде является знаковым, ранее в нашем регионе такой должности не было. Это заместитель начальника Главка по вопросам в сфере миграции. Желаю полковнику Позняку справиться со всеми поставленными задачами", - сказал полковник Горелых.

Он также рассказал, что со своего поста замначальника ГУ МВД уходит Петр Кривегин. Сейчас он находится в отпуске.

"Генерал Петр Кривегин верой и правдой отслужил Отчизне 38 лет. На первую должность в системе МВД его назначили в далеком в 1988 году. Он еще не покинул наши ряды, находится в отпуске, вернется на службу на непродолжительный период и личному составу представится возможность сказать ему добрые слова перед новой дорогой. Равно как и ему самому - поблагодарить многих из тех, с кем он в последние годы тесно и конструктивно взаимодействовал", - добавил полковник Горелых.