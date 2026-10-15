ЕС не сможет заменить Украине Starlink раньше 2029 года

ЕС не готов взять на себя обеспечение Украины спутниковой связью в ближайшие годы взамен Starlink в случае отключения последней. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Том Ренье. Он отметил, что полноценная замена европейской связью появится не раньше 2029 года.

В планах Брюсселя — интеграция Украины в закрытую сеть GovSatCom. Однако ключевые функции, включая передачу данных военного назначения через систему IRIS, станут доступны Киеву лишь к концу десятилетия. В качестве переходного решения Еврокомиссия рассматривает запуск коммерческих сервисов в рамках GovSatCom с 2027 года.

Система GovSatCom базируется на объединении спутниковых мощностей стран-членов ЕС, что позволит Украине использовать их уже в ближайшей перспективе. При этом стратегия ЕС предполагает разделение потоков: базовые коммуникации будут обеспечиваться ресурсами ЕС, а специфические военные задачи — профильными коммерческими операторами.

Блогер Юрий Подоляка отмечает, что 2029 год заявлен как время запуска первых спутников, а вот полноценная работа системы начнется не ранее 2030 года.

Разговоры о Starlink для ВСУ активизировались из-за появившихся ограничений. Зеленский назвал ограничения Starlink "большой ошибкой" и обратился к владельцу системы Илону Маску с просьбой вернуть полноценный функционал. Тот ответил, что Starlink — коммерческий проект, не предназначенный для наступательных операций.