Легендарный боец Олег Тактаров посетил спортивные объекты РМК в Екатеринбурге

Первый чемпион мира по смешанным боевым искусствам из России, легендарный боец UFC Олег "Русский медведь" Тактаров впервые за долгое время посетил Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, последний раз он был в городе 20 лет назад, и теперь абсолютно заново открыл для себя столицу Урала. В Екатеринбурге "Русский медведь" встретился с уральскими спортсменами и провёл для них тренировку. Несколько десятков участников из Федерации СБЕ (ММА) Свердловской области, RCC Gym и Академии единоборств РМК смогли не только побороться с легендой, но и получить от него полезные советы и напутствия.

Также Олег Тактаров впервые посетил спортивные объекты Русской медной компании: Академию единоборств, Академию спорта РМК и Падел-арену РМК. Во время экскурсии гостю рассказали об инфраструктуре арены, её оснащении и профессиональном оборудовании для подготовки спортсменов.

"Здесь очень правильный подход к спорту. Качество прежде всего – итальянские тренажёры, правильная кожа на мешках, правильная форма мешков и многое другое. Виден профессиональный подход к делу. Я вообще могу лекции читать по каждому "станку" – почему это хорошо, а другое не очень", - отметил легендарный спортсмен.

Справка

Олег Тактаров завоевал титул чемпиона UFC в 1995 году, чтобы через спорт получить возможность сниматься в Голливуде. Теперь за его спиной 200 картин, работа с Аль Пачино, Робертом де Ниро, Сильвестром Сталлоне, Эдрианом Броуди, несколько собственных проектов и участие в реалити-шоу на российском ТВ.