Эксперты констатируют - мошенники стали чаще психологически давить на пожилых людей, чтобы похитить деньги

Самыми частыми причинами обращений пенсионных клиентов за страховыми выплатами остаются социальная инженерия и установка вредоносного программного обеспечения, а в 2026 году выросла доля случаев психологического давления на пожилых людей. Такие выводы следуют из анализа обращений клиентов банка ВТБ за страховыми выплатами по случаям мошенничества.

Чаще всего злоумышленники связываются с пожилыми клиентами по телефону или в мессенджерах и под разными предлогами убеждают их перевести деньги либо передать их на сохранение — это наиболее распространённая схема хищений. Вторая по частоте схема — установка вредоносного ПО, которое мошенники маскируют под государственные, медицинские сервисы, приложения для оплаты коммунальных услуг или банковские программы; после установки злоумышленники получают доступ к данным клиента.

В 2026 году пожилые клиенты чаще стали сталкиваться с психологическим давлением: мошенники звонят или пишут, что их близкие, имущество или сбережения якобы в опасности, и требуют срочно перевести деньги. Такие сценарии могут растягиваться на несколько дней, пока злоумышленники не получают доступ к средствам клиента.

«Мошенники всё чаще воздействуют на эмоции: используют страх за близких, давят и не дают времени подумать», — отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

Рост социальной инженерии фиксирует и регулятор на уровне всего рынка: Банк России опубликовал статистику кибератак за II квартал 2026 года, согласно которой социальная инженерия выросла на 50%, а DDoS-атаки — на 42%.

«Социальная инженерия и психологическое давление становятся всё более изощрёнными, особенно когда речь идёт о пенсионерах», — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев. По его словам, банк развивает антифрод-системы и сервисы, которые позволяют клиентам и их родственникам совместно контролировать переводы и вовремя остановить подозрительную операцию.

Бесплатную страховую защиту от мошенничества в банке получают более 5 млн пенсионных клиентов; программа действует с 2021 года и распространяется на получателей пенсии через ВТБ. За первые три квартала 2026 года пенсионные клиенты банка получили страховые выплаты на общую сумму 124 млн рублей.