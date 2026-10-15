Эксперты констатируют - мошенники стали чаще психологически давить на пожилых людей, чтобы похитить деньги

15 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Южный ФО В России Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.RU

Эксперты констатируют - мошенники стали чаще психологически давить на пожилых людей, чтобы похитить деньги

Самыми частыми причинами обращений пенсионных клиентов за страховыми выплатами остаются социальная инженерия и установка вредоносного программного обеспечения, а в 2026 году выросла доля случаев психологического давления на пожилых людей. Такие выводы следуют из анализа обращений клиентов банка ВТБ за страховыми выплатами по случаям мошенничества.

Чаще всего злоумышленники связываются с пожилыми клиентами по телефону или в мессенджерах и под разными предлогами убеждают их перевести деньги либо передать их на сохранение — это наиболее распространённая схема хищений. Вторая по частоте схема — установка вредоносного ПО, которое мошенники маскируют под государственные, медицинские сервисы, приложения для оплаты коммунальных услуг или банковские программы; после установки злоумышленники получают доступ к данным клиента.

В 2026 году пожилые клиенты чаще стали сталкиваться с психологическим давлением: мошенники звонят или пишут, что их близкие, имущество или сбережения якобы в опасности, и требуют срочно перевести деньги. Такие сценарии могут растягиваться на несколько дней, пока злоумышленники не получают доступ к средствам клиента.

Коллаж, телефонный мошенник(2023)|Фото: Накануне.RU

«Мошенники всё чаще воздействуют на эмоции: используют страх за близких, давят и не дают времени подумать», — отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

Рост социальной инженерии фиксирует и регулятор на уровне всего рынка: Банк России опубликовал статистику кибератак за II квартал 2026 года, согласно которой социальная инженерия выросла на 50%, а DDoS-атаки — на 42%.

«Социальная инженерия и психологическое давление становятся всё более изощрёнными, особенно когда речь идёт о пенсионерах», — отметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев. По его словам, банк развивает антифрод-системы и сервисы, которые позволяют клиентам и их родственникам совместно контролировать переводы и вовремя остановить подозрительную операцию.

Бесплатную страховую защиту от мошенничества в банке получают более 5 млн пенсионных клиентов; программа действует с 2021 года и распространяется на получателей пенсии через ВТБ. За первые три квартала 2026 года пенсионные клиенты банка получили страховые выплаты на общую сумму 124 млн рублей.

Теги: втб, мошенники, страховые выплаты, пожилые люди


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети