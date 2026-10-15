Губернатор Оренбуржья рассказал, как молодые жители Оренбуржья используют Пушкинскую карту

Более 300 тысяч билетов на общую сумму 102,4 миллиона рублей приобрели молодые жители Оренбургской области с начала 2026 года, воспользовавшись возможностями Пушкинской карты.

"Это ещё раз доказывает важность и адресность национального проекта «Семья», инициированного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - отметил в своем официальном канале в МАХ губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

При этом, за аналогичный период прошлого года было реализовано 276 420 билетов в театры, кино и музеи с использованием Пушкинской карты. По информации регионального правительства, на данный момент в Оренбургской области к проекту «Пушкинская карта» подключились уже 134 тысячи молодых жителей региона и 220 различных учреждений культуры.



Губернатор напомнил, что всем участникам в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно доступно 5 000 рублей на балансе карты, которые можно направить на покупку билетов в театры, музеи, кинотеатры и на концерты, проходящие в учреждениях культуры.

Евгений Солнцев также отметил, что среди муниципальных образований Оренбуржья лидерами по эффективности работы в программе по итогам 8 месяцев стали Оренбург, Бузулук, Бугуруслан, Соль-Илецк и Орск.