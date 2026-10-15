В Прикамье перед судом предстанет предприниматель за гибель лесоруба

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего индивидуального предпринимателя. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ), сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, предприниматель не организовал для работников лесозаготовительной бригады обучение по лесозаготовке, инструктаж и другие обязательные мероприятия, а также не контролировал соблюдение требований охраны труда. В результате его бездействия в феврале 2026 года при несогласованной работе вальщик, не зная, что рядом находится другой член бригады, спилил дерево. Оно упало на мужчину, и он погиб на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, изучили необходимые документы и допросили свидетелей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.