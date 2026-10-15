Александр Соколов сообщил, что от креативной индустрии региона ожидают трехкратного роста отчислений в областной бюджет

Развитие креативных индустрий — перспективный вектор развития Кировской области. Об этом сказал губернатор Александр Соколов в ходе ежегодно послания о социально-экономическом положении Кировской области. Он также отметил, что в регионе создана система поддержки предприятий этой отрасли

"Перед нами стоит амбициозная задача – к 2036 году обеспечить кратный рост объёма креативной экономики региона до 74 миллиардов рублей. Это позволит более чем в 3 раза увеличить налоговые поступления в областной бюджет. В регионе уже создана система поддержки креативных индустрий. Поручаю Правительству области приступить к её практической реализации", — сказал Александр Соколов.

По данным регионального правительства, сейчас 27 представителей творческих индустрий Кировской области включены в Единый реестр субъектов креативных (творческих) индустрий, который ведёт Министерство экономического развития Российской Федерации.

Важно добавить, что компании и индивидуальные предприниматели, работающие в этих сферах, смогут получить налоговые льготы, льготные кредиты и поддержку в обучении и продвижении. Предприниматели Кировской области могут подать документы о своем бизнесе в министерство экономического развития региона для включения в реестр.