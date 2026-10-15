15 Октября 2026
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Общество Южный ФО Краснодарский край
Фото: admgel.ru

В микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике высадили 500 саженцев

В микрорайоне Голубая Бухта появилось 450 сосен крымских и 50 можжевельников колючих.

Глава города Геленджик Алексей Богодистов отметил: "Для этой территории такие посадки особенно важны. В сентябре 2019 года здесь произошёл серьёзный лесной пожар. Восстановление леса - процесс не быстрый, поэтому эту работу ведём последовательно уже несколько лет. Убираем погибшие и сухие деревья, готовим участки, высаживаем новые и обязательно ухаживаем за ними".

Как сообщает пресс-служба администрации города, на конец октября запланирована ещё одна высадка в рамках акции «Сохраним лес». Планируется высадить уже более крупные сосны, около полутора метров высотой.

(2026)|Фото: admgel.ru

"Эту работу отдельно обсудили на рабочей встрече с руководителем МКУ «Управление городскими лесами» Андреем Шевченко. Сегодня в ведении учреждения находится около 103 гектаров городских лесов и особо охраняемых природных территорий местного значения. Это участки в Голубой Бухте, Архипо-Осиповке, Текосе, Кабардинке, микрорайоне Северном и других территориях муниципалитета. Как доложил руководитель учреждения, помимо лесовосстановления, специалисты занимаются противопожарными мероприятиями, патрулируют территории, очищают их от мусора и сухостоя, регулярно поливают молодые посадки, ограничивают проезд автомобилей в лесные зоны. В этом году обустроено 1,4 км новых минерализованных полос и обновлено ещё 4,2 км существующих", - сообщил Алексей Богодистов.

Глава города обратился к жителям и гостям города-курорта с просьбой бережно относиться к лесам.

 

Теги: геленджик, алексей богодистов, саженцы


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