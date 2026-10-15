Депутаты Думы Астраханской области на очередной сессии приняли ряд региональных законов и рассмотрели результаты парламентского контроля

15 октября 2026 года под председательством спикера Игоря Мартынова состоялось пленарное заседание Думы Астраханской области восьмого созыва.

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопросы совершенствования регионального законодательства, расширения мер социальной поддержки граждан, повышения эффективности использования бюджетных средств и организации деятельности областного парламента.

Одним из ключевых вопросов повестки стало предложение Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина о поддержке семей участников специальной военной операции.

Депутатским корпусом в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий первоочередное предоставление детям участников СВО путёвок в организации отдыха и оздоровления за счёт средств бюджета Астраханской области. На реализацию данной меры социальной поддержки начиная с 2027 года предусматривается ежегодно направлять 315,2 млн рублей. Также в тексте законопроекта уточняется терминология регионального законодательства в части предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. При этом действующий объём предоставляемых им мер поддержки сохраняется.

Еще одна представленная Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным инициатива касалась совершенствования региональной наградной системы. Депутаты приняли закон, предусматривающий соответствующие новации. В частности, расширен перечень почётных званий Астраханской области, присваиваемых гражданам за профессиональные достижения и многолетний добросовестный труд. Предусмотрено присвоение званий «Заслуженный работник рыбного хозяйства Астраханской области», «Заслуженный работник сельского хозяйства Астраханской области», «Заслуженный строитель Астраханской области», «Заслуженный врач Астраханской области», «Заслуженный работник туризма Астраханской области», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Астраханской области», «Заслуженный финансист Астраханской области», «Заслуженный энергетик Астраханской области» и «Заслуженный юрист Астраханской области». Принятые изменения направлены на повышение престижа профессиональной деятельности и общественного признания заслуг работников различных отраслей экономики и социальной сферы региона.

По предложению председателя комитета Думы по государственному устройству и местному самоуправлению Александра Тимофеева депутаты приняли изменения в региональное избирательное законодательство, направленные на обеспечение избирательных прав кандидатов и избирательных объединений. Законом установлен порядок повторного рассмотрения избирательными комиссиями вопросов о заверении списков кандидатов в случаях, когда первоначальное решение об отказе отменено судом или вышестоящей избирательной комиссией. Предусмотрены дополнительные сроки представления документов и принятия решений о регистрации кандидатов. Новые положения распространяются на региональные и муниципальные выборы.

Также депутатским корпусом Думы Астраханской области был принят закон, совершенствующий правовое регулирование государственной поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодёжной политики. Изменениями расширяется круг организаций, которые смогут претендовать на государственную поддержку, уточняются полномочия исполнительных органов Астраханской области и механизмы взаимодействия с некоммерческими организациями. Предусматривается возможность предоставления финансовой, имущественной, информационной, консультационной и иных форм поддержки в соответствии с федеральным законодательством.

Кроме того, депутаты приняли изменения в законодательство об объектах культурного наследия, направленные на приведение полномочий органов государственной власти Астраханской области в соответствие с федеральными требованиями.

Также на пленарном заседании рассмотрены результаты парламентского контроля за исполнением Закона Астраханской области «О транспортном налоге». Проведённый анализ показал востребованность действующей системы налоговых льгот. Вместе с тем установлена необходимость совершенствования отдельных механизмов их предоставления. По итогам парламентского контроля предложено рассмотреть возможность расширения права на налоговую льготу для родителей и опекунов недееспособных инвалидов с детства, совершенствования условий её предоставления многодетным семьям, а также гармонизации подходов к налоговой поддержке ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Депутаты поддержали подготовленное профильным комитетом постановление, предусматривающее соответствующие рекомендации.

Ещё одним направлением парламентского контроля стала реализация государственной программы поддержки сельского туризма в Астраханской области. Установлено, что за 2023–2025 годы грантовую поддержку получили три проекта. При этом один из них реализован успешно, по двум другим средства грантов возвращены в бюджет. По результатам рассмотрения вопроса Дума приняла постановление, направленное на повышение эффективности предоставления государственной поддержки. Региональному министерству сельского хозяйства рекомендовано усилить контроль за реализацией проектов и использованием грантовых средств, обеспечить мониторинг достижения установленных показателей, проанализировать причины нереализации отдельных проектов и расширить информационную работу с потенциальными получателями поддержки.

В ходе заседания депутаты также рассмотрели проект закона об установлении административной ответственности за нарушение порядка проведения выступлений уличных музыкантов. С учётом замечаний, касающихся правовой определённости предлагаемых норм, разграничения полномочий органов местного самоуправления и возможного ограничения свободы творческой деятельности, законопроект был отклонён.

Не получила поддержки и законодательная инициатива о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривавшая дополнительный порядок уведомления водителей при задержании транспортных средств. При рассмотрении инициативы отмечено, что предлагаемые положения требуют дополнительной правовой проработки, в том числе в части порядка уведомления и фиксации его результатов. Кроме того, аналогичные вопросы уже рассматриваются на федеральном уровне.

Значительная часть повестки была посвящена вопросам организации деятельности областного парламента.

Депутаты оформили избрание первых заместителей председателей комитетов Думы, определили представителей регионального парламента в составе коллегиальных и совещательных органов, а также в комитетах и комиссии Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Рассмотрены вопросы досрочного прекращения депутатских полномочий Евгения Бабушкина и Галины Мельниковой на основании их личных заявлений.

Также принято решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам ребёнка в Астраханской области Анны Фадеевой в связи с её заявлением о сложении полномочий по семейным обстоятельствам.

В рамках подготовки к формированию нового состава избирательной комиссии Астраханской области установлены сроки приёма предложений по кандидатурам — с 19 октября по 17 ноября 2026 года включительно. В соответствии с региональным законодательством в состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса, семь из которых назначаются Думой Астраханской области, остальные семь — Губернатором региона.

Кроме того, принято решение о начале формирования общественного совета при Думе Астраханской области. Предложения по кандидатурам в его состав будут приниматься с 16 октября по 16 ноября 2026 года. После рассмотрения поступивших предложений персональный состав совета будет представлен на утверждение областного парламента.

Также сформирована комиссия Думы по рассмотрению представлений к награждению Почётным знаком «За развитие парламентаризма и гражданского общества».