"Ждем большого снега": Высокинский поручил активизировать уборку Екатеринбурга

Утром в понедельник, 21 декабря, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел оперативное совещание. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он поручил руководителям районов уральской столицы привести в повышенную готовность коммунальную технику в связи с прогнозируемыми осадками в виде сильного снега.

"Ждем большого снега, поэтому главам районов надо еще раз проверить готовность дорожно-эксплуатационных участков. Обращаю внимание на необходимость основательно чистить полки и лотки вдоль дорог, на своевременную уборку и вывоз снега", - призвал Высокинский.

По данным мэрии, всего в декабре этого года службы благоустройства всех семи административных районов Екатеринбурга отправили на снежные свалки почти 39 тысяч тонн снега.

Ранее сообщалось, что на утреннем совещании в понедельник Александр Высокинский может объявить о своей отставке. Однако этого так и не произошло.