Уиткофф сообщил Зеленскому о позитивных итогах встречи с Путиным

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Дублине проинформировали Владимира Зеленского о позитивных результатах встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил Уиткофф, выступая перед журналистами по итогам встречи с главой киевского режима.

"Сегодня вечером мы прилетели сюда, чтобы встретиться и сообщить ему о ряде положительных результатов, которых, как нам кажется, нам удалось достичь [на переговорах с Путиным]", - цитирует Уиткоффа ТАСС.

Кушнер позднее заявил, что за последние три дня переговоров по украинскому урегулированию был достигнут значительный прогресс.

Напомним, после трехсторонних переговоров с российской и украинской делегациями в Абу-Даби Кушнер и Уиткофф отправились в Москву для переговоров Путиным, а затем в Дублин, чтобы встретиться с Зеленским. "В завершение дня мы провели консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, ЕС, Франции, Ирландии и Польши", - написал Кушнер в X. По его словам, "существенные разногласия по-прежнему остаются, но [США] обнадеживает достигнутый прогресс".