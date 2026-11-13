FT: ЕС нервничает из-за переговоров по Украине

В Европе растет нервозность по поводу того, что переговоры по Украине затрагивают обсуждение всей архитектуры европейской безопасности, которая должна стать новой. Это сильно тревожит европейских политиков, пишет Financial Times.

На переговорах в Абу-Даби российская делегация снова подняла вопрос об устройстве европейской безопасности, отказавшись при этом от встречи с европейскими представителями. Ситуация подчеркнула необходимость решения вопроса о том, кто именно должен представлять Европу на возможных переговорах. Президент Франции Эммануэль Макрон уже вызвался представлять Европу, а ЕС, по его мнению, должен взять инициативу в дискуссиях в свои руки.

В ряде стран звучат предостережения: премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявила, что Европа оказалась в "ловушке", если изменение системы безопасности станет ценой участия в переговорах. Ведь не исключено, что Европу пустят за стол переговоров только на этом условии. Председатель Евросовета Антониу Кошта выступил против пересмотра действующей системы безопасности, а глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что новый формат безопасности должен обсуждаться только после остановки боевых действий

Россия настаивает на необходимости изменения европейской системы безопасности. Владимир Мединский заявил, что систему безопасности в Европе нужно "лечить" целиком, "пластырем не обойдешься".