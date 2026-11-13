15 Ноября 2026
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Общество Оренбургская область
Фото: max.ru/solntsev_official

Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев возглавит региональное отделение «Единой России»

Накануне губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев встретился с Председателем партии «Единая Россия», заместителем Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

"Обсудили итоги выборов. Результат говорит сам за себя: явка этого года выросла на 10 % по сравнению с 2021 годом, а результат партии – на 24 %. За этими цифрами – доверие людей. И наша задача – оправдывать его каждый день реальными делами и видимыми результатами", - отметил в своем канале в МАХ глава Оренбуржья.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

Губернатор в ходе рабочей встречи доложил о ходе реализации национальных проектов в Оренбургской области и результатах этой работы за последние 5 лет. Он подчеркнул, что Оренбуржье чётко выполняет все задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным.

"Отдельно доложил о помощи Перевальску – подшефному городу в Луганской Народной Республике. Оренбуржцы не остаются в стороне: восстанавливаем социальные объекты и инфраструктуру, помогаем с подготовкой к отопительному сезону, направляем гуманитарную помощь и специалистов, в том числе медиков, которые оказывают помощь самым главным пациентам – детям. Эта работа не разовая акция, а постоянное шефство, и мы будем её продолжать", - сообщил Евгений Солнцев.

Кроме того, глава региона рассказал о проводимой в Оренбургской области работе с молодёжью. Так, активисты «Молодой Гвардии» «Единой России» неоднократно проводили выезды на освобождённые территории, в ходе которых осуществляли помощь по организации условий мирной жизни для местных жителей. Оренбуржская молодежь продолжает участвовать в сборе гуманитарной помощи, принимает участие в различных общественных проектах.

(2026)|Фото: max.ru/solntsev_official

"Дмитрий Анатольевич высоко оценил выстроенную партией работу в регионе. За последний год нам удалось значительно укрепить свои позиции и доверие людей, вследствие чего предложил мне возглавить региональное отделение. С большой ответственностью принял предложение Дмитрия Анатольевича. Для меня это возможность ещё эффективнее работать в интересах наших граждан", - сказал Евгений Солнцев и поблагодарил за оказанное доверие.

Теги: евгений солнцве, дмитрий медведев, единая россия


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