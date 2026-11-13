Дошло или провокация? Украинский волонтер допустил союз с Россией

Известный на Украине волонтер-бандеровец Тарас Чмут выдвинул гипотетический сценарий: если Запад заставит Украину пойти на территориальные уступки, стране может потребоваться переосмысление своего места в мире и пойти на союз с Россией.

Чмут предположил, что в случае утраты доверия к "европейским партнерам" Украина может поискать союзников в лице России, Китая, Ирана или Северной Кореи, а новое политическое руководство может сменить проевропейский курс. Он сказал, что сознательно предлагает провокационный сценарий, "но если единственным принципом является сила, то можно цинично спросить: почему бы Украине не стать союзником России и не пойти вместе с ней против Европы?"

Издание "Страна" считает, что это типичный украинский трюк - к кому податься, шантажируя союзников тем, что в случае невыполнения условий Украина переметнется на другую сторону. И устами Чмута некоторые представители правящего режима тестирует реакцию Европы - как там к этому отнесутся. Но у ЕС полно своих проблем, связанных с Украиной, - это новая архитектура безопасности, которая может сильно не понравиться европейским столицам.

Сам Чмут допустил, что после Зеленского новые власти вполне могут начать обвинять Европу. Поводов для этого более чем достаточно - это многочисленные ограничения для украинских производителей в ЕС. Поэтому в Европе должны задуматься над подобным сценарием.