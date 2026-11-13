Крупнейший производитель подсолнечного масла на Украине полностью остановил производство

Агрохолдинг Kernel, который является крупнейшим производителем подсолнечного масла на Украине, полностью остановил работу всех маслоэкстракционных заводов и закупку семян. Причиной стали повреждения зданий, оборудования и резервуаров. В связи с высокой пожароопасностью непрерывного технологического процесса руководство приняло решение о полной остановке производства.

Несмотря на прекращение переработки, компания заявляет о сохранении операционной и финансовой устойчивости и намерена отгружать остатки продукции со складов. Kernel выпускает масло под брендами "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак". По данным Forbes Ukraine, до 2022 года компания обеспечивала около 7% мирового производства.

В сентябре власти Украины заявили, что экспорт подсолнечного масла сократился почти на 40%.

Недавно крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области приняло решение о полной остановке производства. На днях пресс-служба предприятия официально заявила, что начат процесс перевода завода в режим холодной остановки с последующей консервацией промышленных активов до завершения боевых действий. Руководитель аппарата группы "Метинвест" Александр Водовоз констатировал, что у Украины страны больше нет металлургии. А Федерация металлургов Украины сообщила о полной остановке выплавки стали в стране.