Паслеру пожаловались на работу уральского щебеночного завода

Народный фронт обратился к губернатору Свердловской области Денису Паслеру из-за ситуации с местным щебеночным заводом.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении Народного фронта, речь идет об одном из заводов в Североуральском городском округе. По словам жителей, во время работы предприятия поселок, расположенный в низине, регулярно накрывает плотная кремниевая пыль.

Люди жалуются, что окна домов и дворы приходится отмывать круглосуточно, земля на огородах начинает цементироваться, а урожай покрывается плотным каменным слоем. Жители говорят, что страдают от аллергических реакций, а штрафы и предостережения Роспотребнадзора ситуации не меняют. Уральцы полагают, что очистительные установки предприятия просто не справляются с нагрузкой.

Народный фронт сообщил о ситуации губернатору и просит провести комплексную проверку работы карьера с замерами выбросов в момент работы. О реакции Дениса Паслера на обращение пока неизвестно.