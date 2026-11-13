В Японии могут пойти на национализацию критически важных предприятий

Власти Японии рассматривают возможность национализации устаревших заводов, производящих критически важные материалы (химикаты, металлургию).

Согласно плану, государство будет выкупать и модернизировать оборудование предприятий за свой счет, сохраняя прежних операторов. Процедура, известная как модель GOCO (государственная собственность под управлением частного оператора), предполагает возврат активов в частный сектор после обновления. Подобный механизм уже применяется в США, например, на оборонных заводах Radford и Holston, пишет РБК, анализируя сообщение Nikkei Asia.

Цель меры — предотвратить перебои в поставках сырья, вызванные в том числе экспортными ограничениями Китая. Инициатива обсуждается в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии; ее планируют включить в план экономической безопасности весной 2027 года.

Национализация будет применяться в исключительных случаях, когда производство критической продукции зависит от единственного предприятия, не имеющего средств на модернизацию. Механизм также может быть задействован в оборонной промышленности. Власти продолжают курс на снижение поддержки неэффективных компаний для стимулирования экономики.