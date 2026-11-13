Starlink для ВСУ снова замедлили - Зеленский

Зеленский снова заявил о системном ограничении скорости работы спутниковой связи Starshield (военная государственная версия Starlink) над территорией Украины. По его словам, сбои фиксируются уже несколько дней по всей линии фронта при скорости аппаратов свыше 160 км/ч. Он он никогда не признает воссоединение российских регионов с остальной Россией, если его к этому подталкивают.

Советник Зеленского Сергей Бескрестнов подтвердил наличие ограничений, отметив, что это создает проблемы со связью для вертолетов и перехватчиков. Он предположил, что американская сторона может ссылаться на условия военного тарифного плана.

Как пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, украинская сторона связывает ограничения в работе SpaceX именно с давлением на Киев в ходе переговоров с Россией при посредничестве США. В компании же SpaceX эти заявления отвергли, заявив, что никаких изменений в работе системы не происходило.

В конце октября Пентагон отказался расследовать перебои в работе Starlink на Украине. Правда, новый конгресс станет демократическим, и демократы уже заявили, что готовят расследование о замедлении Starlink для ВСУ. Ранее Илон Маск заявлял о нарушении ВСУ условий использования Starlink: украинские боевики применяли ее для наступательных действий - ударов беспилотников.