Суд в Тюмени отказал бойцу ЧВК "Вагнер" в выплате четырех миллионов рублей за тяжёлое ранение

Ленинский районный суд Тюмени отказал бойцу ЧВК "Вагнер" в удовлетворении иска к Министерству обороны РФ о признании права на единовременную выплату в размере 4 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, с ноября 2022 по февраль 2023 года Руслан М. выполнял служебно-боевые задачи в зоне СВО на территории ЛНР и ДНР в качестве добровольца - бойца ЧВК "Вагнер". В декабре 2022 года он получил тяжёлое минно-взрывное ранение, из-за которого ему установили инвалидность III группы. В феврале 2025 года Министерство обороны выдало ему удостоверение ветерана боевых действий.

Истец ссылался на Указ Президента РФ от 5 марта 2022 года № 98 "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим", полагая, что участие в СВО в составе ЧВК - общеизвестный факт, а тяжёлое ранение даёт право на государственную выплату.

Однако суд встал на сторону Минобороны. В ходе разбирательства установлено, что ЧВК "Вагнер" не относится к Вооружённым силам РФ и не является добровольческим формированием, созданным по решению Президента или Министерства обороны. Следовательно, лица, участвующие в СВО в составе этой частной военной компании, не подпадают под категорию военнослужащих или добровольцев, на которых распространяется действие Указа № 98. Решение суда вступило в законную силу.