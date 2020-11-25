Ямальские школьники на дистанте начали получать продуктовые наборы

13 тыс. ямальских школьников из семей 16 льготных категорий уже начали получать продуктовые наборы в период дистанционного обучения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора и правительства ЯНАО.

"Возобновляем нашу региональную меру поддержки для семей, которые особенно в этом нуждаются, - сообщает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - В каждом наборе хороший состав продуктов для приготовления полноценных горячих обедов. Это станет хорошим подспорьем для родителей, чьи дети находятся на дистанционном обучении. В целом мы видим, что разобщение дает хороший результат, заболеваемость среди школьников снижается".

Каждый из наборов включает в себя 18 наименований продуктов, составленных с учетом рекомендаций СанПиН. Среди них: молоко, макароны, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, греча, мука, сахар, а также сгущенное молоко, шоколад, печенье, вафли, джем и другие.

Напомним, что со второй четверти на дистанционном обучении находятся ученики с 6 по 11 классы. Помимо продуктовых наборов, школьникам также выдано около 6 тыс. ноутбуков для реализации продуктивного обучения на дому.