После акции протеста: главе Перми велели сменить куратора транспорта

В администрации Перми сменят куратора транспортной отрасли. Им вновь станет замглавы города Анатолий Дашкевич, он уже отвечал за транспорт до декабря 2018 года.

С 1 января 2019 года департамент дорог и транспорта перешел под кураторство замглавы администрации Людмилы Гаджиевой. Чиновницу часто критикуют депутаты и общественность, с 2008 по 2017 годы она занимала должность начальника департамента образования, ее тогда уже требовали отправить в отставку с поста из-за "оптимизаторского скандала" – с объединением школ №48 и №49.

Как сообщает "Коммерсант-Прикамье", поручение о назначении Дашкевича куратором транспорта было дано краевыми властями на совещании по развитию Перми в минувшую пятницу, 9 октября. Примечательно, что буквально за день до этого, 8 октября, пермяки устроили пикетную очередь против сокращения маршрутной сети.

Напомним, администрация Перми представила депутатам городской думы проект оптимизации транспортной сети. Власти города предлагают убрать дублирующие маршруты и сократить некоторые действующие. Главная цель изменений – экономия бюджета. Парламентарии инициативу не поддерживают, считают ее непродуманной и подчеркивают, что для оптимизации необходимы точные цифры по пассажиропотоку, загруженности рейса, в том числе в часы пик. Депутаты отмечают, что главной причиной возникновения "финансовой дыры", которая оценивается примерно в 2 млрд руб., стал непрофессионализм тех, кто планировал расходы при реализации транспортной реформы.