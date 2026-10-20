ЕС намерен соперничать с Россией за Арктику

ЕС намерен усилить свое присутствие в Арктике, чтобы противостоять влиянию России и Китая. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, ЕС должен действовать стратегически вместе с США и Канадой, а Арктика должна контролироваться Западом.

"Мы можем не позволить нашим соперникам создать новое узкое место и обеспечить открытость этого маршрута для всех", — призвала Каллас.

Она возмущена тем, что Китай претендует на статус приарктической страны, хотя все его порты находятся на юге. Пекин хочет получить доступ к стратегически важным ресурсам Гренландии, чего Западу допустить нельзя.

В рамках новой стратегии ЕС планирует к 2027 году запустить программу наблюдения за Арктикой с использованием спутниковых систем Copernicus и Galileo, а также создать "Арктический кабельный центр" для защиты подводной инфраструктуры.

Ранее 12 европейских стран призвали Брюссель активнее укреплять позиции в регионе. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул, что Арктика имеет критическое значение для энергетической безопасности, логистики и поставок минералов. В ЕС обеспокоены восстановлением военного присутствия России и растущими амбициями Китая, который, несмотря на географическую удаленность, активно инвестирует в арктические проекты.