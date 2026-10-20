Житель Ивделя решил "заминировать" школу из-за скуки

В Ивделе местный житель заскучал на ночь глядя и решил сообщить правоохранителям, что "заминировал" одну из городских школ. О том, чем это обернулось, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел 23 июля текущего года. Около 03.00 нетрезвый мужчина позвонил в "112" и сообщил, что вскоре в одной из местных школ прогремит взрыв. На место выехали спецслужбы, которые проверили здание и не обнаружили угрозу. Личность шутника быстро удалось установить.

Уже в суде подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Он подтвердил явку с повинной и активно помогал следствию: давал подробные показания, участвовал в прослушивании фонограммы, где узнал свой голос, а также добровольно возместил ущерб.

Ивдельский городской суд признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры". Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В течение этого времени он должен доказать свое исправление.

Приговор не вступил в законную силу.