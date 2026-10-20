Япония запустила зонд MMX к спутнику Марса

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отправило в космос зонд MMX. Аппарат должен первым в мире сесть на Фобосе - спутнике Марса - и привезти на Землю образцы его грунта, пишет ТАСС.

Запуск провели с космодрома Танэгасима с помощью тяжелой ракеты-носителя Н‑3. За стартом можно было следить в прямой трансляции от JAXA.

Главная цель миссии - собрать пробы почвы Фобоса. Зонд вернется к Земле в 2031 году и сбросит капсулу с собранным материалом. Ученые изучат образцы, чтобы понять, как появились Фобос и сам Марс.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Есихиро Сэки отметил: проект поможет разобраться в происхождении спутника Марса и одновременно отработать технологии для будущих полетов людей на Красную планету.

Зонд весит 4,5 тонны, его солнечные панели раскинулись на 9 метров. Опыт, который получат специалисты в ходе миссии, пригодится для новых межпланетных экспедиций, в том числе с экипажем.