Вице-президент США: Украины не должно быть в НАТО

Вице-президент США Джей ди Вэнс полагает, что Украины не должно быть в НАТО.

"У нас нет формального союза с Украиной, насколько мне известно. Они не в НАТО, я не думаю, что они должны быть в НАТО", - сказал Вэнс в интервью 2way, цитату приводит РИА Новости.

Отметим, в самом Североатлантическом альянсе есть те, кто не горит желанием помогать Украине. В октябре 2026 г. власти Испании и Греции ответили отказом на настойчивые просьбы руководства НАТО и ЕС о передаче Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.