Прикамца осудили на 18 лет за государственную измену и содействие диверсиям

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли деятельность гражданина РФ, причастного к государственной измене.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, против него возбуждены уголовные дела по статьям 275 ("Государственная измена"), ч. 1.1 ст. 205.1 ("Финансирование терроризма либо вовлечение в террористические преступления") и ч. 1 ст. 281.1 ("Содействие диверсионной деятельности") УК РФ.

По данным ведомства, злоумышленник связывался через Telegram с сотрудником иностранных спецслужб. Выполняя его задание, он фотографировал и снимал на видео транспортные объекты, а затем передавал материалы противнику для организации диверсий на железной дороге.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал подсудимого виновным и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно назначено ограничение свободы на год.