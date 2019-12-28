Суды продолжаются: "Уральские пельмени" потребовали от Нетиевского миллион

Актеры "Уральских пельменей" Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие подали новый иск в суд к бывшему директору команды Сергею Нетиевскому. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Исковое заявление было подано в пятницу, 27 декабря. Сумма требований составляет чуть больше 1 млн рублей. В качестве третьего лица выступает ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени".

Суть претензий артистов к Нетиевскому не уточняется. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Как сообщало Накануне.RU, недавно "Пельмени" выиграли у своего экс-директора многолетний суд из-за телепрограмм команды. Сам Сергей Нетиевский заявил, что недоволен таким итогом и будет обжаловать решение.