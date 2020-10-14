Суд по делу "Уральские пельмени" против Нетиевского" отложили по просьбе экс-директора

Арбитражный суд Свердловской области отложил разбирательство по иску актеров "Уральских пельменей" к бывшему директору команды Сергею Нетиевскому.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие актеры шоу подали новый иск к Нетиевскому. Сумма требований по нему составила 1 млн рублей.

На этой неделе состоялось очередное заседание. Как сообщается в электронной картотеке свердловского арбитража, на нем артисты "Пельменей" представили в материалы дела дополнительные письменные пояснения на отзыв ответчика. После этого Сергей Нетиевский заявил ходатайство об отложении заседания для ознакомления с материалами, а именно с приложенными документами. Суд его удовлетворил и отложил рассмотрение на две недели.

Следующее заседание намечено на 28 октября.

Напомним, ранее суд по делу "Уральские пельмени" против Нетиевского" откладывался по просьбе актеров шоу.