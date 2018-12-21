У экс-директора "Уральских пельменей" в центре Москвы украли ноутбук из автомобиля

21 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

У экс-директора "Уральских пельменей" в центре Москвы украли ноутбук из автомобиля

Бывшего директора юмористического шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского обокрали в центре Москвы на Милютинском переулке. Как сообщает агентство "Москва", у телеведущего похитили сумку из автомобиля, где находился ноутбук стоимостью 100 тыс. рублей.

По данным источника информационного агентства, Нетиевский сообщил о краже в полицию вечером 20 декабря. Он заявил, что неизвестный разбил стекло в его автомобиле BMW X6 и похитил из салона сумку.

Напомним, что Сергей Нетиевский ушел из коллектива "Уральских пельменей" в 2015 году, сейчас он занимается собственными проектами. В начале 2018 года у Нетиевского произошел конфликт с бывшими коллегами по шоу, тогда актеры "Уральских пельменей" подали в суд на экс-директора, обвинив его в краже 173 млн рублей - якобы Нетиевский использовал свои полномочия вопреки законным интересам команды и в целях извлечения выгоды.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У экс-директора "Уральских пельменей" в центре Москвы украли ноутбук из автомобиля

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Нетиевский, Уральские пельмени, кража



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.11.2018 14:07 Мск Нетиевский в очередной раз выиграл суд у "Уральских пельменей"
Ранее 09.11.2018 09:09 Мск Нетиевский раскрыл подробности конфликта с артистами шоу "Уральские пельмени"
Ранее 06.11.2018 16:33 Мск Уголовное дело экс-директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского прекращено
Ранее 30.03.2018 12:35 Мск Генпрокуратура заинтересовалась уголовным делом экс-директора "Уральских пельменей"
Ранее 29.03.2018 21:19 Мск На экс-директора "Уральских пельменей" возбуждена уголовка
Ранее 01.03.2018 07:57 Мск "Единогласно": Андрей Рожков ушёл с поста директора "Уральских пельменей"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 86

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети