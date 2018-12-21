У экс-директора "Уральских пельменей" в центре Москвы украли ноутбук из автомобиля

Бывшего директора юмористического шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского обокрали в центре Москвы на Милютинском переулке. Как сообщает агентство "Москва", у телеведущего похитили сумку из автомобиля, где находился ноутбук стоимостью 100 тыс. рублей.

По данным источника информационного агентства, Нетиевский сообщил о краже в полицию вечером 20 декабря. Он заявил, что неизвестный разбил стекло в его автомобиле BMW X6 и похитил из салона сумку.

Напомним, что Сергей Нетиевский ушел из коллектива "Уральских пельменей" в 2015 году, сейчас он занимается собственными проектами. В начале 2018 года у Нетиевского произошел конфликт с бывшими коллегами по шоу, тогда актеры "Уральских пельменей" подали в суд на экс-директора, обвинив его в краже 173 млн рублей - якобы Нетиевский использовал свои полномочия вопреки законным интересам команды и в целях извлечения выгоды.