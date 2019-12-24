10 Октября 2020
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пародия Ивана Урганта на вечеринку чиновников в самолете (2019) | Фото: youtube.com

"Люди перестанут смеяться на концертах "Уральских пельменей": Ургант пошутил про стоимость водки в России

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу "Вечерний Ургант" пошутил про команду "Уральские пельмени". По мнению шоумена, успех юмористов может быть связан с водкой, передает корреспондент Накануне.RU.

В новом выпуске передачи Ургант рассказал, что с 1 января 2020 года в России минимальная розничная цена на водку вырастет с 215 до 230 рублей за поллитра.

"Казалось бы, небольшое увеличение стоимости, всего на 15 рублей, а может привести к серьезным последствиям. Грустные празднования Дня города будут проходить. Люди перестанут смеяться на концертах "Уральских пельменей". Люди перестанут выступать на концертах "Уральских пельменей". Гонорар Димы Билана за концерт повысится на 15 рублей", - сказал шоумен.

В самой команде пока не ответили на шутку Урганта.

Напомним, недавно Иван в своем шоу вновь прошелся по экс-биатлонисту Антону Шипулину, ныне принимающему законы в Госдуме. Он поведал о курьезном случае с депутатом, который произошел в Свердловской области.

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"Люди перестанут смеяться на концертах "Уральских пельменей": Ургант пошутил про стоимость водки в России

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Теги: Ургант, водка, Уральские пельмени



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