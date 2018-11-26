Нетиевский в очередной раз выиграл суд у "Уральских пельменей"

Арбитражный суд Уральского федерального округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы "Уральским пельменям". Экс-директор коллектива Сергей Нетиевский уже в третий раз выигрывает дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нетиевского.

Решение арбитражного суда Свердловской области оставили в силе, а требования "Уральских пельменей" на сумму 39 млн руб. признали незаконными и необоснованными.

Напомним, с 2009 года, когда было запущено на СТС шоу "Уральские пельмени", Нетиевский через свое ИП полностью вел работу по организации концертов коллектива в Екатеринбурге.

"Их представители штампуют бессмысленные иски, которые мои адвокаты выигрывают. Во всех исках ко мне нет ни юридических, ни моральных оснований. Мы представили суду все доказательства, обосновали все расходы по производству концертов в Екатеринбурге. Суд их принял и отказал моим бывшим коллегам в полном объеме уже в третий раз, как и следовало ожидать", - сообщил Нетиевский.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 31 июля арбитражный апелляционный суд Перми в полном объеме отказал в иске участникам шоу "Уральские пельмени", которые хотели взыскать деньги со своего бывшего директора Сергея Нетиевского.

"Уральские пельмени" отмечают, что сейчас Нетиевский пытается перевести внутренний деловой конфликт в информационную войну, обращаясь через СМИ к своим бывшим коллегам поименно, провоцируя на бесконечный и публичный обмен комментариями.