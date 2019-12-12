28 Сентября 2020
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Сергей Нетиевский, Уральские пельмени (2018) | Фото: youtube.com/Уральские пельмени

Сергей Нетиевский не смог отсудить у "Уральских пельменей" 68 млн рублей

Бывший участник и экс-директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский продолжает судиться с командой.
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Как сообщили Накануне.RU представители "Пельменей", Нетиевский подал очередной иск, чтобы признать недействительными сделки своей компании с коллективом шоу. Но 11 декабря Арбитражный суд Москвы отказал экс-директору в исковых требованиях. По решению суда сделки на 68 млн рублей были признаны законными и исполненными.

Представители Сергея Нетиевского также предоставили Накануне.RU его официальный комментарий.

"Нам удивительно, что ни в одно заседание так и не были представлены оригиналы новых документов, исходя из которых стал возможен взаимозачет займов на 68 млн рублей актерами шоу "Уральские пельмени". Адвокаты сделали заявление о возможной фальсификации этих документов и проведении экспертизы. Сейчас все ждут мотивированного решения суда, после чего встанет вопрос об оспаривании", - заявил он.

Напомним, процесс стартовал летом этого года. Нетиевский требовал от "Уральских пельменей" 68 млн рублей и права на архивные концерты.

Также недавно "Пельмени" выиграли у своего экс-директора многолетний суд из-за телепрограмм команды. Сам он заявил, что недоволен таким итогом и будет обжаловать судебное решение.

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Сергей Нетиевский не смог отсудить у "Уральских пельменей" 68 млн рублей

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Теги: Нетиевский, Уральские пельмени, иск, суд, команда



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