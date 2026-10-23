WSJ рассказала о "подземных боях" в ходе СВО

В ходе СВО все чаще используется для боевых действий сеть советских трубопроводов, пишет The Wall Street Journal. Из-за угрозы беспилотников передвижение по поверхности стало опасным, поэтому армии применяют подземные коммуникации для скрытных перемещений, обхода минных полей и выхода в тыл противника.

Бои в узких трубах диаметром около 1,2 м проходят в экстремальных условиях: солдаты живут в тесных бункерах и сражаются на предельно близких дистанциях. При этом разрушить такие укрепления, защищенные толстой сталью и слоем земли, крайне сложно.

Издание отмечает, что масштабная сеть трубопроводов (около 6,5 тыс. км) стала стратегическим преимуществом. Так, в ходе операции "Поток" российские войска скрытно преодолели 15 км по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, что позволило прорвать позиции боевиков в Курской области. Несмотря на тяжелые условия, многие украинские солдаты предпочитают "подземные бои" боям на поверхности, где главной угрозой остаются дроны.