Беспилотники атаковали Пермский край: идет отражение атаки силами ПВО

В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

С 06.00 в регионе действует режим "Беспилотной опасности". Росавиация сообщила о введении режима "Ковер" в пермском аэропорту "Большое Савино". Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент, по данным онлайн-табло аэропорта "Большое Савино", задерживаются девять рейсов - в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Анталью. Отменен рейс в Махачкалу.



Напоминаем, в целях безопасности запрещено приближаться к обломкам беспилотников. Нельзя снимать и выкладывать в соцсети работу ПВО: так вы помогаете врагу. Телефон вызова экстренных служб — 112.



На месте работают оперативные службы.