В свердловском Главке МВД обновился Общественный совет

20 октября 2026 года в зале коллегий ГУ МВД по Свердловской области состоялось первое заседание вновь избранного Общественного совета.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы областного полицейского ведомства Валерий Горелых, в обновленный состав вошли 26 человек, которые представляют разные сферы: объединения и профессиональные сообщества, СМИ, религиозные организации. Основная часть членов совета уже принимала участие в работе предыдущего состава.

В мероприятии приняли участие глава гарнизона полиции генерал-лейтенант Александр Мешков и его пресс-секретарь полковник Горелых. Генерал Мешков поблагодарил за работу предыдущий состав и обозначил основные задачи для нового созыва.

В своем выступлении руководитель ГУ МВД области отметил: "Фронт совместных работ огромный. Это и патриотическое воспитание молодежи, и профилактика различных видов преступности, в том числе среди несовершеннолетних, поднятие, путем налаживания более конструктивных связей с населением, имиджа органов внутренних дел. Оказание содействия подразделениям по вопросам приема на службу в систему МВД. Разъяснение гражданам способов и методов, которыми пользуются при обмане людей мошенники.

Важная роль отводится работе по информированию подрастающему поколению об опасности участия в так называемых подработках криминальных схем аферистов, сообществ экстремистского и террористического толка, буллинге, зацеперстве и т. д. Новый состав совета начнет свою работу в Год Единства народов России. В этой связи приобретает особое значение организация системных и целенаправленных мероприятий.

Уверен, что обновленный состав совета внесет положительный вклад в укрепление сплоченности среди жителей Среднего Урала, где, как известно, проживает более 120 национальностей. ГУ МВД по Свердловской области и гарнизон в целом готовы к диалогу, рассмотрению конструктивных инициатив. Предложения, которые поступят от руководства Общественного совета и касающиеся реализации государственной политики в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка, как и раньше, без внимания не останутся и будут внимательно рассмотрены структурными подразделениями Главка".

Председателем совета был единогласно избран Владимир Бублик – доктор юридических наук, профессор, ректор Уральского государственного юридического университета имени Яковлева. Заместителями председателя стали Владимир Мезенцев, Борис Булдаков, Алексей Новоселов и Александр Соловьев. Заместители будут являться председателями четырех комиссий по различным направлениям деятельности совета.

Валерий Горелых от души поздравил всех, кто вошел в новый состав совета, и сообщил, что на современном этапе развития общества роль гражданских институтов приобретает все больший смысл и размах.

"Свердловский Главк МВД на протяжении многих лет конструктивно взаимодействует с Общественной палатой области, Общественной наблюдательной комиссией, с Аппаратом уполномоченного по правам человека, объединениями казаков, с волонтерами поисково-спасательных отрядов, мотобайкерами, Движением Первых, Юнармией и многими другими общественными организациями. В состав совета вошли инициативные, творческие, пробивные и неравнодушные люди, способные дружной командой добиться поставленных целей: сделать узнаваемой среди жителей Среднего Урала не на словах, а на деле свою общественную организацию, и тем самым поднять на более высокий уровень авторитет свердловского гарнизона полиции, тем самым укрепить веру людей в торжество справедливости и закона", - отметил полковник Горелых.