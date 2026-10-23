ЕС рассматривает пять кандидатов на роль переговорщика с Путиным

В кулуарах ЕС идет активный подбор кандидатур для ведения диалога с Москвой по украинскому вопросу. Как пишет The Telegraph, в списке фигурируют пять человек: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер Дании Метте Фредериксен.

Европейские дипломатические круги отмечают, что ЕС вынужден искать собственные пути коммуникации с Кремлем из-за смены внешнеполитического курса США при президенте Дональде Трампе. Опасения особенно усилились после того, как Вашингтон заключил "дизельную сделку" с Россией, смягчив санкции.

Брюссель склоняется к созданию переговорной группы, а не одного человека. Это должно помочь нивелировать межгосударственные разногласия и избежать блокировки кандидатур. Попытки выбрать единого представителя провалились, когда глава Евросовета Антониу Кошта отклонил предложение взять на себя эту миссию. При этом сказал, что неофициальный дипломатический канал связи Евросовета с Кремлем, который ранее обсуждался, остается открытым.

Эксперты отмечают, что проблема Европы в отсутствии единства, а евролидеры не могут определиться со своей позицией, призывая то к переговорам, то к новым антироссийским санкциям.