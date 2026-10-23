Путин: Земли, от которых готов отказаться Зеленский, – историческая Россия

Президент России Владимир Путин после просмотра фильма "Рождение империи" высказался о возможном разрешении конфликта на Украине. Журналист Павел Зарубин спросил главу государства, какое у него отношение к тому, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался согласен признать потерю различных территорий страны.

"У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория, это территория исторической России. Тем более что люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, первое, за государственную независимость; в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно", - сказал Путин.

По мнению Путина, это дискуссионный вопрос, можно на этот счёт спорить сколько угодно. Эта история стала причиной или поводом – прежде всего, в европейских странах – развернуть антироссийскую кампанию по всем направлениям. Президент отметил, что победить Россию на поле боя оказалось невозможно, и рано или поздно в мире поймут, что с нашей страной лучше дружить.

"Хотят воевать? Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать – пусть воюет. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие?", - сказал Путин.

По официальным данным, на Украине – 500 тыс. дезертиров и только официально – больше 300 тыс. уголовных дел по этому поводу (фактически же, считает Путин, 500 тыс. дел или больше). Россия всегда выступала за мирное разрешение конфликта, и делала это с первых дней.

"В 2014 г. уже об этом говорили: давайте мы вам поможем договориться с юго-востоком тогдашней Украины. Нет, пушки, самолёты против мирного населения, войну развязали практически", - сказал Путин.

Потом были Минские соглашения.

"Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Нет, отказались от этого. Потом, перед началом наших действий по защите людей на Донбассе, мы же тоже им сказали: давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся, – нет, будем воевать. Ну пожалуйста. Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой тяжёлой, непростой ситуации в том смысле, что это очень близкий нам народ, понимаете?", - сказал президент России.

Путин считает, что договориться всегда можно, однако если кто-то хочет иначе – хорошо, будет иначе.

"В любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал Путин.

Что касается переговоров России с представителем администрации США, то да, наша страна готова возобновить трёхсторонние контакты.

"Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причём в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели", - сказал Путин.

Говоря о будущей безопасности Украины и России, нужно говорить и об архитектуре европейской безопасности в целом.

"И я тоже с этим согласен. Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни", - сказал Путин, сообщает пресс-служба Кремля.