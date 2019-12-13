На "Адмирале Кузнецове" ликвидировали открытое горение

Открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске ликвидировали.

"По состоянию на 07.00 мск, открытое горение удалось ликвидировать", - сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС.

Как сообщает ТАСС, площадь пожара составила 500 кв. метров.

Напомним, было принято решение залить водой горящий энергоотсек, чтобы обеспечить живучесть корабля. По предварительным данным, пожар начался во время ремонтных работ.

В результате пожара погиб один человек, один пропал без вести. 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Накануне.RU отметил, что теперь значительно вырастет стоимость восстановления корабля. Причиной, приведшей к нештатной ситуации, Константин Сивков назвал разгильдяйство, достигшее крайних форм, к тому же помноженное на некомпетентность топ-менеджмента предприятий судостроительной промышленности.