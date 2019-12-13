В прогоревших помещениях крейсера "Адмирал Кузнецов" обнаружено тело второго погибшего
На второй палубе крейсера "Адмирал Кузнецов" спасатели обнаружили тело второго погибшего во время пожара, вспыхнувшего накануне в энергоотсеке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его данным, личность погибшего пока не установлена. Первый погибший – офицер службы живучести. Ранее сообщалось о еще одном офицере пропавшем без вести.
При тушении пожара на авианесущем крейсере продуктами горения отравились 10 военных.
По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).