В прогоревших помещениях крейсера "Адмирал Кузнецов" обнаружено тело второго погибшего

На второй палубе крейсера "Адмирал Кузнецов" спасатели обнаружили тело второго погибшего во время пожара, вспыхнувшего накануне в энергоотсеке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его данным, личность погибшего пока не установлена. Первый погибший – офицер службы живучести. Ранее сообщалось о еще одном офицере пропавшем без вести.