"Разгильдяйство, достигшее крайних форм": эксперт о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" продолжают преследовать неудачи. Их вереница вновь делает актуальным заданный более века назад вопрос – что это глупость или измена? По возвращении из сирийского похода уже был потерян плавучий док, что существенно осложнило ремонт корабля.

Теперь сроки срываются из-за пожара в энергоотсеке. Совпадение это или нет, но буквально вчера силовики сообщили о задержании в Мурманской области террориста запрещенного в России "Правого сектора". Однако, вероятнее, речь в данном случае идёт не о диверсии, а о запущенном состоянии судоремонтной отрасли.

Telegram-канал "Футляр от виолончели" сообщает, что три дня назад президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов "оправдывался за срыв ремонта крейсера "Адмирал Кузнецов"". До того Алексей Рахманов, который также называется кадровым сотрудником британской Ernst & Young, якобы провалил сдачу ледоколов "Обь", "Александр Санников", "Андрей Вилькицкий", сорвал контракты c "Атомфлотом" и "Газпромом", но, тем не менее, в должности и получил орден Александра Невского из рук президента страны.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Накануне.RU отметил, что теперь значительно вырастет стоимость восстановления корабля. Однако это нужно будет сделать, потому что сейчас уж всем понятно, что авианосец жизненно необходим России, хотя враги России могут начать утверждать обратное.

"Подобным образом, из-за того, что где-то в одном из помещений был пожар, загубили два авианесущих крейсера на Дальнем Востоке, "Минск" и "Новороссийск". Это в девяностые годы было, посмотрим, как сейчас будет. Но ремонтировать надо будет, конечно же. В принципе, на "Кузнецове" нужен капитальный ремонт энергоустановки", - отметил эксперт.

Причиной, приведшей к нештатной ситуации, Константин Сивков назвал разгильдяйство, достигшее крайних форм, к тому же помноженное на некомпетентность топ-менеджмента предприятий судостроительной промышленности.