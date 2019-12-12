"Ситуация достаточно серьезная": Горящий отсек "Адмирала Кузнецова" будут заливать водой

Ситуация с пожаром на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" остается "достаточно серьезной", сообщил источник "Интерфакса".

Горящий энергоотсек решили залить водой, чтобы обеспечить живучесть корабля.

Ранее поступала информация, что площадь пожара увеличилась до 600 кв. м. По предварительным данным, пожар начался во время ремонтных работ (возможно, сварочных работ).

При этом пресс-служба Северного флота сообщила, что на корабле произошло задымление и его уже локализовали силами экипажа и пожарных.

Число пострадавших в результате пожара возросло до 10 человек, шесть из них находятся в реанимации, передает РИА Новости.

Сообщалось, что двоих из троих пропавших без вести удалось спасти – это рабочие завода.