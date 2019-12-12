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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" увеличилась до 600 квадратных метров – источник

Площадь пожара в первом энергоотсеке тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на судоремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске увеличилась до 600 кв. м, об этом сообщает источник "Интерфакса". Тушение пожара сильно осложняется задымлением, спасатели и пожарные не могут подобраться к горящему помещению.

По последним данным, двоих из троих пропавших без вести удалось спасти – это рабочие завода. Пока нет информации о капитане третьего ранга, командире дивизиона аварийно-спасательных работ Виктора Измайлова. Он отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова". Измайлов зашел в рубку во время сварочных работ, в этот момент начался пожар, сообщает telegram-канал Baza.

По предварительным данным, пожар начался во время ремонтных работ (возможно, сварочных работ).

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Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" увеличилась до 600 квадратных метров – источник

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Теги: площадь возгорания, крейсер адмирал кузнецов, пожар, пропавшие без вести



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