Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" увеличилась до 600 квадратных метров – источник

Площадь пожара в первом энергоотсеке тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на судоремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске увеличилась до 600 кв. м, об этом сообщает источник "Интерфакса". Тушение пожара сильно осложняется задымлением, спасатели и пожарные не могут подобраться к горящему помещению.

По последним данным, двоих из троих пропавших без вести удалось спасти – это рабочие завода. Пока нет информации о капитане третьего ранга, командире дивизиона аварийно-спасательных работ Виктора Измайлова. Он отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова". Измайлов зашел в рубку во время сварочных работ, в этот момент начался пожар, сообщает telegram-канал Baza.

По предварительным данным, пожар начался во время ремонтных работ (возможно, сварочных работ).