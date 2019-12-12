Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов": три человека пропали без вести, один пострадал

Пожар произошел на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас на ремонте стоит в доках Мурманска. По данным ТАСС, возгорание началось в первом энергоотсеке. По неподтвержденным данным, причиной пожара могли стать сварочные работы.

Известно о как минимум одном пострадавшем. По данным источника "Интерфакса", три человека пропали без вести (по другой информации, три человека пострадали).

Площадь пожара составляет 120 кв. м., первоначально сообщалось о горении на площади 20 кв. м., горит дизельное топливо. Большая часть работавших на судне людей эвакуирована.