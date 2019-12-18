Ущерб крейсера "Адмирал Кузнецов" от пожара оценили 95 млрд

Ущерб, нанесенный крейсеру "Адмирал Кузнецов", по предварительным данным, составляет 95 млрд руб., сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

При этом речь идет не только о поврежденных конструкциях, но также и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистов. При этом современная стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы составляет 110 млрд руб.

По информации издания, пока не ясно, адекватны ли затраты дальнейшему использованию крейсера. Источник "Коммерсанта" полагает, что "Адмирала Кузнецова" все-таки будут восстанавливать, но из-за его легендарности, нежели боевой способности.

Сообщается, что пожар произошел во время сварочных работ. Специалисты разбираются в причинах произошедшего. Причиной пожара называют попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

Как сообщало Накануне.RU, при тушении пожара на авианесущем крейсере продуктами горения отравились 10 военных. Два человека погибли.

По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).