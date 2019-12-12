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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

На авианосце "Адмирал Кузнецов" нашли тело погибшего

На авианосце "Адмирал Кузнецов", где в энергоотсеке произошел пожар, нашли тело погибшего военного, об этом пишет Baza.

Сообщается, что его фамилия Ролдугин. Что касается пропавшего без вести капитана третьего ранга Виктора Измайлова, то его еще не обнаружили.

Напомним, было принято решение залить водой горящий энергоотсек, чтобы обеспечить живучесть корабля. Ранее поступала информация, что площадь пожара увеличилась до 600 кв. м. По предварительным данным, пожар начался во время ремонтных работ.

При этом пресс-служба Северного флота сообщила, что на корабле произошло задымление и его уже локализовали силами экипажа и пожарных. Число пострадавших в результате пожара возросло до 10 человек, шесть из них находятся в реанимации.

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На авианосце "Адмирал Кузнецов" нашли тело погибшего

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Теги: Адмирал Кузнецов, гибель, пожар, тело, травмы, пострадавшие



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