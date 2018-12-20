Челябинских журналистов пустили лишь на первые пять минут встречи Елистратова с эко-активистами

20 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

Челябинских журналистов пустили лишь на первые пять минут встречи Елистратова с эко-активистами

В челябинской мэрии началась встреча врио главы города Владимира Елистратова с эко-активистами, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча проходит за закрытыми от прессы дверями - журналистов пустили лишь на первые пять минут встречи, а затем попросили покинуть зал.

На встрече кроме Елистратова присутствуют министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, также Виталий Безруков и представители экологических движений "Стоп-ГОК" и "Челябинск дыши".

Открывая встречу, Елистратов предложил сначала "пройтись по каждому из вопросов".

"Мы можем увлечься дискуссией. Я попрошу своих коллег прокомментировать каждый вопрос, мы все его внимательно слушаем, после того как мы пройдем все вопросы, мы останавливаемся и начинаем обсуждать, и по каждому вопросу слушаем ваше мнение и переходим в конце к обсуждению", - подчеркнул градоначальник.

После встречи стороны расскажут об итогах обсуждения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в общероссийский день приема граждан в мэрию пришли горожане, которые задали градоначальнику вопросы об экологической ситуации в городе и озвучили ряд требований. В частности, они потребовали объявить режим ЧС, провести внеплановые проверки на предприятиях с участием представителей общественности в дни НМУ, выработать план по снижению выбросов, решить вопрос по эвакуации детей на период НМУ 2 и 3 степени и обеспечить за счет бюджета детей до 18 лет средствами индивидуальной защиты.

Позже Елистратов назвал "фантастическими" некоторые требования эко-активистов.

Владимир Елистратов, мэрия, журналисты, эко-активисты(2018)|Фото:Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Челябинских журналистов пустили лишь на первые пять минут встречи Елистратова с эко-активистами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Елистратов, смог, экология, выбросы, эко-активисты, пресса, Сергей Лихачев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2018 10:55 Мск Встреча Елистратова с эко-активистами пройдет "за закрытыми дверями"
Ранее 17.12.2018 12:33 Мск Елистратов назвал "фантастическими" некоторые требования эко-активистов
Ранее 13.12.2018 08:26 Мск "Объявить режим ЧС, эвакуировать детей". Врио главы Челябинска до конца года обсудит с эко-активистами требования из-за смога
Ранее 12.12.2018 19:12 Мск Челябинцы "поздравили" исполняющего обязанности мэра с Днем Конституции
Ранее 12.12.2018 18:33 Мск Живущие в смоге челябинцы прорвались в здание мэрии и выдвинули требования власти

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1931

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети