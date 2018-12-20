Челябинских журналистов пустили лишь на первые пять минут встречи Елистратова с эко-активистами

В челябинской мэрии началась встреча врио главы города Владимира Елистратова с эко-активистами, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча проходит за закрытыми от прессы дверями - журналистов пустили лишь на первые пять минут встречи, а затем попросили покинуть зал.

На встрече кроме Елистратова присутствуют министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, также Виталий Безруков и представители экологических движений "Стоп-ГОК" и "Челябинск дыши".

Открывая встречу, Елистратов предложил сначала "пройтись по каждому из вопросов".

"Мы можем увлечься дискуссией. Я попрошу своих коллег прокомментировать каждый вопрос, мы все его внимательно слушаем, после того как мы пройдем все вопросы, мы останавливаемся и начинаем обсуждать, и по каждому вопросу слушаем ваше мнение и переходим в конце к обсуждению", - подчеркнул градоначальник.

После встречи стороны расскажут об итогах обсуждения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в общероссийский день приема граждан в мэрию пришли горожане, которые задали градоначальнику вопросы об экологической ситуации в городе и озвучили ряд требований. В частности, они потребовали объявить режим ЧС, провести внеплановые проверки на предприятиях с участием представителей общественности в дни НМУ, выработать план по снижению выбросов, решить вопрос по эвакуации детей на период НМУ 2 и 3 степени и обеспечить за счет бюджета детей до 18 лет средствами индивидуальной защиты.

Позже Елистратов назвал "фантастическими" некоторые требования эко-активистов.