Челябинцы "поздравили" исполняющего обязанности мэра с Днем Конституции

Более 100 человек (по некоторым данным, 120) стали сегодня участниками своеобразного "флешмоба" в мэрии Челябинска, который был организован в День Конституции неформальными движениями "Челябинск, дыши!" и "Стоп-ГОК". Пришедшие к мэрии по призыву активистов горожане выразили массу претензий исполняющему обязанности мэра Челябинска Владимиру Елистратову, а его объяснения встретили… разочарованным смехом и издевательскими аплодисментами, передает корреспондент Накануне.RU.

Надо сказать о том, как была организована сегодняшняя акция. Дело в том, что 12 декабря по всей стране двери присутственных мест были открыты как раз для общения чиновников с народом – этим обстоятельством и воспользовались организаторы. Пригласив всех желающих прийти в мэрию Челябинска к 18 часам местного времени. Желающих собралось много. Когда людей все-таки решено было пропустить в зал заседаний городской думы, возникла давка и задержка. Потом ждали появления собственно градоначальника с приставкой "врио".

Накала страстей все эти накладки, разумеется, не сбили, а только раззадорили собравшихся, которые с мест стали высказывать Елистратову претензии – от повисшего над городом смога до нехватки зеленых насаждений. Неуклюжие в целом попытки чиновника оправдаться (чего стоит только сравнение с Парижем!), а также слова, что "экологическая обстановка в городе постоянно улучшается" были, мягко говоря, не поняты. И встречены смехом и издевательским захлопыванием.

В целом по итогам акции можно сказать, что все участники остались "при своих". Лидер "Стоп-ГОКа" Василий Московец уже прокомментировал мероприятие, сказав, что заранее составленные и принесенные сегодня на встречу требования были приняты. Их несколько, первым стоит введение в городе режима ЧС. Среди других требований – эвакуация из города детей на время ЧС, обеспечение детей и подростков средствами индивидуальной защиты. Не очень понятно, как именно и кем будут выполняться названные условия, но, повторимся, лидеры экологического протеста заявляют о принятии требований.

Остается добавить, что сегодняшнее мероприятие, несмотря на первоначальную растерянность и некоторую нервозность чиновников, прошло в целом без происшествий.

Ранее в беседе с Накануне.RU Василий Московец подтвердил намерение принять участие в конкурсе по выборам главы Челябинска, он пройдет в феврале.

Лидеру неформального городского движения, видимо, будет противостоять преемник ушедшего в отставку Евгения Тефтелева Владимир Елистратов.