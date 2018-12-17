Елистратов назвал "фантастическими" некоторые требования эко-активистов

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов на следующей неделе встретится с эко-активистами, которые 12 декабря пришли в городскую мэрию и озвучили ряд требований из-за смога, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Градоначальник отметил, что вопросом улучшения экологической обстановки занимается профильное министерство, но и администрация города будет участвовать в решении этой проблемы.

"Мы наметили очередную встречу с группой экоактивистов, ориентировочно на следующей неделе, там я отвечу на все их вопросы. Обсудим перечень, который мне передали, есть в нем дельные требования, но есть и немного фантастические", - подчеркнул он.

Напомним, в общероссийский день приема граждан в мэрию пришли горожане, которые задали градоначальнику вопросы об экологической ситуации в городе и озвучили ряд требований. В частности, они потребовали объявить режим ЧС, провести внеплановые проверки на предприятиях с участием представителей общественности в дни НМУ, выработать план по снижению выбросов, решить вопрос по эвакуации детей на период НМУ 2 и 3 степени и обеспечить за счет бюджета детей до 18 лет средствами индивидуальной защиты.